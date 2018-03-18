Россия
 
Россия выбирает президента→
Последние новости
В России закончились выборы президента
На Украине пообещали трудоустроить высланных из России британских дипломатов
Митинг в честь годовщины присоединения Крыма начался в Москве
На одном из избирательных участков в Подмосковье аннулировали результат
Великобританию поблагодарили за высокую явку на выборах президента России
Тренер «Зенита» захотел сбежать из России в Англию
Мужчина наложил на себя руки после обвинений в изнасиловании на работе
Выборы в Москве прошли без нарушений  
Собчак обвинила Навального в расколе оппозиции
Украинские телеканалы показали карту Украины без Крыма

Митинг в честь годовщины присоединения Крыма начался в Москве

Перейти в «Мою Ленту»

На Манежной площади в Москве начался митинг-концерт «Россия. Севастополь. Крым» в честь годовщины присоединения Крыма и Севастополя к России. Об этом в воскресенье, 18 марта, сообщает ТАСС.

«Сегодня мы отмечаем воссоединение Крыма с Россией. Сегодня мы выбираем президента России, и вместе с нами — Крым», — объявил ведущий, открывая митинг.

Пришедшими на митинг людьми заполнена вся Манежная площадь, отмечает агентство. Для выступлений оборудована большая сцена, на площади также установлены видеоэкраны. В это же время в Москве на фронтоне Музея Победы на Поклонной горе были развернуты световые инсталляции, посвященные годовщине присоединения Крыма.

18 марта на полуострове прошли первые в истории выборы президента России.

14 марта президент России Владимир Путин принял участие в митинг-концерте в Севастополе. «Четыре года назад вы приняли историческое решение. Благодаря вашему решению Севастополь и Крым вернулись в свой родной дом нашей общей родины, дом нашей матушки России», — сказал глава государства.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума. Киев не признает результаты плебисцита и считает полуостров своей оккупированной территорией. В Москве отмечают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права. Украинские власти также регулярно обвиняют Россию в причастности к конфликту в Донбассе. Москва отвергает эти заявления, ссылаясь на отсутствие доказательств.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Крыму начались первые в истории выборы президента России
В день голосования в Севастополе снимут фильм о «русской весне»
Путин поблагодарил крымчан за возвращение «в дом нашей матушки России»
Другие материалы рубрики
Россия00:0422 февраля
Ксения Собчак

Правда?!

Статья Ксении Собчак о неприкасаемых в России, жестоких судах и «Брате-2»
11:2816 марта

После пожара музей восковых фигур превратился в комнату страха

22:02Сегодня

На одном из избирательных участков в Подмосковье аннулировали результат

21:58Сегодня

Великобританию поблагодарили за высокую явку на выборах президента России

Россия00:0017 марта

«Если они, не дай бог, мусульмане — туши свет»

Почему в России не любят приезжих и мигрантов
21:16Сегодня

Выборы в Москве прошли без нарушений  

21:33Сегодня

МВД отчиталось об отсутствии нарушений на выборах

10:3016 марта

Задержан подозреваемый по делу о нападении собак на жителей Подмосковья

Россия00:0316 марта

Вятский Маск

Герой «Салюта-7» придумал, как спасти российскую космонавтику
21:00Сегодня

В России закончились выборы президента

21:32Сегодня

Появились предварительные данные о явке на выборы президента России

20:0115 марта

Путин раскрыл секрет успеха России

Россия
Россия выбирает президента
Как проходит главное политическое событие года
Президентские. Новые. Твои
Умные урны, камеры и другие технологии на выборах президента
«Если они, не дай бог, мусульмане — туши свет»
Почему в России не любят приезжих и мигрантов
Митинг в честь годовщины присоединения Крыма начался в Москве
На одном из избирательных участков в Подмосковье аннулировали результат
Великобританию поблагодарили за высокую явку на выборах президента России
Выборы в Москве прошли без нарушений
Все материалы
Мир
Все оттенки черного
Россия бросила Африку. Теперь там хозяйничает Китай — вернуться не выйдет
Боевики сбили Су-24 в Сирии
Асад приехал на передовую в Восточную Гуту
Назван метод отравления Скрипаля
Курды пообещали стать кошмаром для турок после захвата Африна
В Северной Корее зафиксировали стопроцентную явку на выборах президента России
Добро пожаловать в рейх
Гитлер воплотил немецкую мечту. Народ этого не забыл
Все материалы
Бывший СССР
Выпустили газы
Битва с «Газпромом» рассорила Литву и Латвию
На Украине пообещали трудоустроить высланных из России британских дипломатов
Плата за вход
Ради Европы украинцы готовы стать коммунистами и геями
Саакашвили пообещал украинцам Крым на митинге против Порошенко
Украинским военным закупили смесь для окуривания деревьев вместо дымовых завес
Киевляне не попали яйцами по посольству России и пошли домой
ОБСЕ призвала Украину обеспечить избирательное право россиян
Все материалы
Экономика
Угробили мечты
Почему миллиардеры оставляют родных без наследства
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»
Надоили
Россия испугалась белорусского молока. Лукашенко в бешенстве
Японцы прибрали к рукам «Донской табак»
Google обрушил стоимость биткоина
Биткоин приблизился к «кресту смерти»
Трамп решил запретить венесуэльскую криптовалюту
Все материалы
Силовые структуры
Солнцевские связи
Они сошлись с кокаиновой империей, заработали миллионы и остались на свободе
Москва решила расследовать отравление Юлии Скрипаль и убийство Глушкова
«Тиграм» приделают пушки
Смертельное оружие
Хорошо ли вы знаете арсенал киллеров: тест «Ленты.ру»
Гога Потийский встретил с ножом знакомого у кафе и попался
Налет на ювелирный магазин в Москве попал на видео
Мужская работа
В современном мире всего шаг от неравнодушия до подвига
Все материалы
Наука и техника
Сельская жизнь
Русская провинция на первых цветных снимках Российской империи
Пуск «Ангары-А5» с ПлесецкаЕще полетаем
«Роскосмос» просит денег на самую бесполезную и дорогую ракету
Аппарат от народа
В попытках убить iPhone X Samsung не смогла превзойти даже старый Galaxy S8
Искусственному интеллекту предрекли превосходство над поэтами и юмористами
Женщины сознались в преимуществе лесбийского секса
Amazon научил голосового помощника помогать молча
Минобороны не смогло выбрать между Шептуном и Посейдоном
Все материалы
Спорт
Александр ВолковОтомстил за Емельяненко
Русский Драго вырубил бразильца Вердума и нацелился на титул чемпиона UFC
Тренер «Зенита» захотел сбежать из России в Англию
21-летний российский лыжник выиграл два золота Кубка мира за два дня
Шипулин упустил серебро эстафеты на Кубке мира
Футболисты «СКА-Хабаровск» проголосовали за еду
Неймар потребовал у ПСЖ миллионы
Шипулин признался в готовности отказаться от старта на Кубке мира
Все материалы
Культура
«Такие женщины мне прежде не встречались»
К чему приводит роман, когда ему 19, а ей — под 50
Коммунальная экзотика
Его картины раздражали советских людей. Он умер на Западе, не дожив до юбилея
Это что еще за птица
Кино недели: от «Леди Берд» до новой «Лары Крофт»
В цирке «Шапито» разбился гимнаст
Актер Федор Добронравов попал в больницу
Анджелина Джоли раскрыла секрет сексуальности
Вышел новый трейлер «Мстителей: Война бесконечности»
Все материалы
Интернет и СМИ
«Мышь жирная, фу, смотреть противно»
Телевизор полон оскорблений и насмешек в адрес женщин. Их плодят сами женщины
Лайк за упокой
Блогеры умирают, но их каналы продолжают жить своей жизнью
Присмотрись
Сначала они следили за СССР, а теперь — за всем миром
Умер журналист Павел Михалев
Украинский телеканал стер Крым с лица Земли
«Босс» пощупал беременную ведущую за ягодицы в прямом эфире
Павший на колени Лавров превратился в мем
Все материалы
Ценности
Черные стекла
Очки, которые будут носить красавицы и шпионы в будущем сезоне
Nike предложил китайцам прикрыть рты
Элегантный расист
Диктатор Трухильо обожал полных мулаток, галстуки и оружие
Американские модники нашли способ защиты от радиации
Королева Великобритании пренебрегла невестой внука
Рианна предложила мужчинам накрасить губы
Ким Кардашьян посвятила своим волосам завещание
Все материалы
Путешествия
Выжившие
Затерянные в джунглях индейцы глазами русских путешественников
Шенгенские визы подорожают
«Пришлось лезть по старинке — тайком»
Россияне отправились в затерянный мир и зашли слишком далеко
Бразильца вытащили из полыньи в Санкт-Петербурге
Россияне начали покупать туры в Египет
Облако-монстр нависло над побережьем в США
В России увидели выгоду от антироссийской пропаганды
Все материалы
Из жизни
Побег в реальность
Она искала смысл жизни в лесах, а нашла в мусоре
Идеальное преступление
Как украсть картину за миллионы долларов, получить деньги и остаться на свободе
Фантастические яды
ЦРУ создало невидимые пули и смертельные зонтики, но не смогло их применить
Мальчик угнал машину и проехал 120 километров
Хакеры слили интимные фото невесты принца Гарри
Собака заставила пилота посадить самолет
Говоривших на непонятном языке американцев задержали за жертвоприношения
Все материалы
Сделано Porsche: от «Жука» до «Кортежа»
Самые известные проекты инжинирингового отдела компании Porsche
Суперсемейка
Тест-драйв обновленных седанов Maserati Quattroporte и Ghibli
От «Мустанга» до «Роллса»: экстремальный тюнинг Женевы
Самые яркие, вызывающие и странные доработанные автомобили выставки
Все конкуренты VW Teramont в России
С кем будет бороться за покупателей самый большой кроссовер VW
Бывший инженер Lamborghini соберет 30-летний суперкар с мотором V16
Volkswagen будет выпускать в России «народный внедорожник»
«Мерседес» подтвердил семиместную модель на базе А-Класса
Все материалы
Однажды в Мексике
Как выглядит самый опасный город мира
Потеряли берега
Жилье в Крыму распродают за копейки. Но это неточно
За что боролись
В 90-х россияне гордились этими вещами. Сейчас они выглядят смешно
Все стерпят
Ради ипотеки россияне голодают и продают органы
Россиянам разрешат платить за ЖКХ в ломбардах
Россиянка спалила воображаемый дом ради страховки
«Спасибо, что не избили и не сожгли на костре»
История гей-пары, пытавшейся снять квартиру в Москве без прикрытия
Все материалы