Митинг в честь годовщины присоединения Крыма начался в Москве

На Манежной площади в Москве начался митинг-концерт «Россия. Севастополь. Крым» в честь годовщины присоединения Крыма и Севастополя к России. Об этом в воскресенье, 18 марта, сообщает ТАСС.

«Сегодня мы отмечаем воссоединение Крыма с Россией. Сегодня мы выбираем президента России, и вместе с нами — Крым», — объявил ведущий, открывая митинг.

Пришедшими на митинг людьми заполнена вся Манежная площадь, отмечает агентство. Для выступлений оборудована большая сцена, на площади также установлены видеоэкраны. В это же время в Москве на фронтоне Музея Победы на Поклонной горе были развернуты световые инсталляции, посвященные годовщине присоединения Крыма.

18 марта на полуострове прошли первые в истории выборы президента России.

14 марта президент России Владимир Путин принял участие в митинг-концерте в Севастополе. «Четыре года назад вы приняли историческое решение. Благодаря вашему решению Севастополь и Крым вернулись в свой родной дом нашей общей родины, дом нашей матушки России», — сказал глава государства.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума. Киев не признает результаты плебисцита и считает полуостров своей оккупированной территорией. В Москве отмечают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права. Украинские власти также регулярно обвиняют Россию в причастности к конфликту в Донбассе. Москва отвергает эти заявления, ссылаясь на отсутствие доказательств.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!