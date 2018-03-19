Российские спортсмены стали жертвами африканского допинг-мошенничества

На территории Кении стали действовать фальшивые инспекторы допинг-контроля. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По данным СМИ, мошенники представляются сотрудниками антидопингового агентства Кении (ADAK) или Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) и собирают пробы у спортсменов на территории Кении. Цель — последующий шантаж и вымогательство денег у спортсменов.

Российские спортсмены оказались вовлечены в скандал, так как на данный момент находятся на сборах в африканском государстве. Андрей Савин, тренер и муж российской бегуньи Ксении Савиной рассказал, как к ним приезжали мошенники. «Смутили несколько вещей. Физически документа нам не предъявили. <...> Во-вторых, насторожило неаккуратное обращение с пробой крови, взятой у моей супруги. После того как кровь оказалась в пробирке, медицинский сотрудник начал ее резко встряхивать, а это вообще-то недопустимо», — сообщил Савин.

Правительство Кении проводит расследование по итогам случившегося.

Всероссийская федерация легкой атлетики была дисквалифицирована IAAF из-за нарушений антидопинговых правил. Российским атлетам разрешено выступать на международных стартах в нейтральном статусе. Заявки россиян на участие в турнирах рассматриваются в индивидуальном порядке.

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