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В Японии обнаружили «суперженский» туалет

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На станции метро «Шинагава» в Токио (Япония) пользователи социальных сетей обнаружили туалет, вход в который обклеен большими красно-белыми плакатами с пиктограммами, изображающими женщин. Об этом сообщает Metro.

Пользователи Twitter удивились, зачем дополнительно демонстрировать такой самоочевидный факт, как предназначение уборной. Так, юзер Чинда (Chinda) написал в своем аккаунте, что «женский туалет на станции "Шинагава" настолько важный, что необходимо еще и подчеркнуть его важность».

В феврале 2018 года самолет компании Norwegian был вынужден прервать полет и вернуться в пункт вылета в Осло из-за неисправности туалета. Комичность ситуации заключалась в том, что на борту лайнера находились 60-70 сантехников компании Rørkjøp, которые летели в командировку в Мюнхен.

Исполнительный директор компании Франк Ольсен рассказал изданию, что его сотрудники были готовы самостоятельно починить туалеты, однако для этого сантехнику потребовалось бы провести работы за бортом самолета, находившегося на высоте 10 тысяч метров.

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