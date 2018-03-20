«Руки-базуки» удалился из соцсетей после жалоб на опухоль

Кирилл Терешин, известный в сети как «руки-базуки», удалил свой аккаунт во «ВКонтакте». При попытке посмотреть профиль социальная сеть сообщает о деактивации страницы и прекращении доступа к ней.

Ранее в марте молодой человек обратился к подписчикам с просьбой забыть его. Он сообщил о плохом самочувствии и пожаловался на то, что рука «опухла в два раза и дала по организму конкретный удар».

Житель Пятигорска Кирилл Терешин стал известен в сети из-за злоупотреблений инъекциями синтола, которые «раздули» его руки до невероятных размеров. Таким образом он пытался достичь эффекта накачанных мышц. Его популярность в сети и участие в телевизионных эфирах быстро сделали термин «руки-базуки» мемом.

Позднее Терешин заменил синтол в своих бицепсах имплантами, так как раздутие мышц с помощью химического вещества могло привести к потере конечностей. Недавно в попытке сохранить популярность молодой человек пытался примерить на себя различные провокационные образы.

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