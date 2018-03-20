Российская армия получила модернизированные минометы «Сани»

Около 20 модернизированных минометов 2С12А «Сани» поступили на вооружение мотострелкового соединения Южного военного округа. Об этом сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев, передает во вторник, 20 марта, РИА Новости.

«Миномет 2С12А "Сани" перевозится на новой, высоко проходимой машине "Урал" семейства "Мотовоз" с дизельным двигателем повышенной мощности и электрической лебедкой для механизации погрузки», — сказал он.

Как отмечает агентство, миномет получил новую опорную плиту с шарниром, что позволяет быстро переносить огонь без разворота.

«Сани» предназначены для уничтожения и подавления живой силы и огневых средств противника, а также разрушения оборонительных сооружений.

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