Российские моряки с арестованного в ОАЭ танкера попросились на родину

Семеро дальневосточных моряков с танкера Crystal East, арестованного в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), попросили российских дипломатов вернуть их на родину. Об этом во вторник, 20 марта, сообщает «Интерфакс».

«Просим вас оказать содействие в нашей репатриации в РФ в связи с тем, что дальнейшее нахождение на борту судна становится небезопасным для нашего здоровья», — говорится в их обращении к генеральному консулу России в ОАЭ.

Моряки поясняют, что их судно обесточено уже три месяца, есть перебои с доставкой топлива и продуктов. Кроме того, они все это время не получают зарплату.

Директор компании «Находка-Портбункер», владеющей судном, заявил, что танкер пока не удается реализовать. «Компания является банкротом, мы ничего не можем сделать», — сказал Вячеслав Цой. Он подчеркнул, что вода и продукты на корабле есть.

Моряки прибыли на Crystal East в конце ноября 2017 года. Их предшественники оказались в таком же положении. Судно было арестовано из-за долгов владельца «Газпромбанку».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!