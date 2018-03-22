В Турции разбился военный самолет

В Турции в провинции Невшехир потерпел крушение истребитель F-16. Об этом сообщает турецкий Генштаб.

В происшествии погиб пилот военного самолета. Его тело было обнаружено во время поисково-спасательных мероприятий. По данным Генерального штаба, истребитель выполнял тренировочный полет.

На месте крушения работают экстренные службы.

Ранее, 16 марта, Турция сообщила об осаждении сирийского города Африн. За два дня до этого турецкие ВВС впервые провели бомбардировку центральной части города.

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