В ЛДПР ответили на слухи о близости Жириновского с геем

Вице-спикер Госдумы от фракции ЛДПР Игорь Лебедев прокомментировал заявление журналиста телеканала «Настоящее время» Рената Давлетгильдеева о домогательствах со стороны лидера либерал-демократов Владимира Жириновского. По словам Лебедева, эти сообщения — клевета и оскорбления, пишет ТАСС.

Депутат считает, что заявление журналиста оскорбляет всю фракцию. «Если он сказал бы это мне во дворе на улице, я бы дал ему в морду сразу и без разговоров», — заявил Лебедев. Он отметил, что ЛДПР проконсультируется, какие юридические шаги предпринять, «чтобы человек, оклеветавший лидера партии, понес за это наказание».

22 марта открытый гей Ренат Давлетгильдеев написал в своем Facebook о домогательствах Владимира Жириновского. Он рассказал, что в 2006 году после финала конкурса «Мисс Россия» в Гостином дворе помощники Жириновского пытались увезти его в сауну. «Сам он, пока давал небольшое интервью, лапал за жопу так, что руки тряслись с диктофоном», — признался журналист.

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