Пенсионер прошел мимо акции протеста и был осужден

Тверской районный суд Москвы оштрафовал пенсионера, который 12 июня шел домой мимо места проведения антикоррупционной акции. Об этом пишет «ОВД-Инфо» со ссылкой на юриста правозащитного центра «Мемориал» Константина Бойкова.

«Уникальность ситуации состоит не только в том, что он и жена — тихие пенсионеры, и далеки от любой политики, а в том, что задержание произошло всего в 40 метров от их дома, куда супруги направлялись через толпу митингующих, иначе маршрута до их дома нет», — отметил Бойков.

Портал не сообщает имя осужденного и указывает только его фамилию с инициалами — С.М. Бугров. Пожилому мужчине назначили тысячу рублей штрафа по части 5 статьи 20.2 КоАП («нарушение порядка проведения акции»), хотя минимальное наказание по ней — 10 тысяч рублей. Защита будет требовать снизить штраф до одного рубля.

12 июня 2017 года по всей России прошли акции против коррупции в высших эшелонах власти. По разным оценкам, в них приняли участие от 49 661 до 98 720 человек. Полиция задержала 1769 граждан. За организацию мероприятия оппозиционера Алексея Навального арестовали на 30 суток. Вскоре ему сократили срок до 25 суток.

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