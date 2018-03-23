Песков отказался оценивать нового советника по нацбезопасности США

Кремль рассчитывает, что в связи с назначением нового советника по нацбезопасности США в руководстве Белого дома будет больше людей, которые смогут абстрагироваться от волны русофобии. Об этом в пятницу, 23 марта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Это право президента США, поэтому, конечно, это не наш вопрос», — сказал Песков, комментируя назначение Джона Болтона на пост советника по нацбезопасности США.

Пресс-секретарь президента России также отметил, что дипломата, «безусловно», знают в Кремле, и подчеркнул, что говорить о его личных характеристиках некорректно.

Накануне президент США Дональд Трамп во второй раз за две недели произвел замену в своей внешнеполитической команде, объявив, что бывший постпред США при ООН Джон Болтон сменит Герберта Макмастера на посту советника президента по национальной безопасности. Отмечалось, что президент был недоволен «слишком жестким подходом [Макмастера] и его долгими, не относящимися к делу брифингами».

Болтон представлял страну в ООН в 2005-2006 годах. В 2016-м он также претендовал на должность госсекретаря США. Известен своими «ястребиными» взглядами в отношении России, КНДР и Ирана.

13 марта Трамп отправил в отставку главу Госдепартамента Рекса Тиллерсона. Вместо него он предложил назначить главу ЦРУ Майка Помпео. Песков назвал будущего госсекретаря США тертым калачом.

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