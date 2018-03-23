Команда НХЛ пропустила шайбу без броска

Голкипер «Каролина Харрикейнс» Кем Уорд не заметил, как внес шайбу в собственные ворота в матче Национальной хоккейной лиги против «Аризона Койотс». Видео курьезного автогола опубликовано на YouTube-канале CanucksVid1.

В одном из игровых эпизодов шайба застряла в правом коньке Уорда, после чего голкипер поместил ногу за линию ворот. Арбитр остановил встречу и воспользовался просмотром видеоповтора, после чего засчитал взятие ворот «Харрикейнс». Гол записали на счет защитника «Аризоны» Алекса Голигоски, поскольку он был последним спортсменом из команды соперников, коснувшимся шайбы.

Несмотря на автогол, встреча завершилась со счетом 6:5 в пользу клуба из Каролины.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!



