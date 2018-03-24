Космонавты задумались о судьбе планеты и остались на орбите в темноте

Космонавты на Международной космической станции (МКС) присоединились к всемирной акции «Час Земли». Об этом на своей странице в сети «ВКонтакте» написал член экипажа Антон Шкаплеров. Он опубликовал фотографию, подтверждающую выключение света на МКС.

«Российский сегмент Международной космической станции присоединяется к акции "Час Земли". Мы с Олегом Артемьевым выключили свет в модуле "Звезда" в знак неравнодушия к будущему нашей планеты. Включенными остались только компьютеры управления, без которых мы не можем обойтись», — написал Шкаплеров.

Крупнейшая в мире экологическая акция «Час Земли» состоялась в этом году 24 марта. Мероприятие проводится для того, чтобы привлечь внимание к проблемам охраны окружающей среды, в знак неравнодушия к будущему планеты. В 2018 году акция проводится в 11-й раз.

В настоящее время на МКС находятся два россиянина, три американца и один японец.

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