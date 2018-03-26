Пропесоченные за скудное освещение событий в Кемерове каналы изменили сетку

Федеральные телеканалы меняют сетку вещания в связи с событиями в Кемерове, где, по последним данным, в результате пожара в торгово-развлекательном центре погибли 64 человека.

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В пресс-службе Первого канала «Ленте.ру» сообщили, что с 26 марта с эфира снимут программы «Давай поженимся» и «Вечерний Ургант». Пресс-службы каналов РЕН ТВ и СТС также заявили об изъятии развлекательных передач из эфиров. СТС перенес на апрель запланированные на понедельник премьеры сериалов.

Ранее в соцсетях федеральные телеканалы подвергли критике за недостаточное освещение кемеровских событий. Журналист Михаил Рубин в Facebook отмечал, что в итоговой программе «Воскресное время» на Первом канале пожару в ТЦ «Зимняя вишня» посвятили всего 3,5 минуты. Сюжет о произошедшем вышел на 49-й минуте.

Во время пожара по Первому каналу шел художественный фильм «Жизнь Пи», а вечером — «Что? Где? Когда?», на НТВ — картина «Петрович», на РЕН ТВ — сюжет об институте Вавилова, а на «России 24» — передача о бесшумных подводных дронах и медицине», отмечала радиостанция «Говорит Москва».

— водка и мельдоний (@treugolny_hui) 25 марта 2018, 20:27

В одной из самых рейтинговых программ «России 1», ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым», обсуждался фильм ведущего о Владимире Путине и вопросы международной политики. Только после полуночи Соловьев остался в студии один и начал выводить в эфир репортажи из Кемерова.

На момент написания материала официально сообщалось о 64 погибших в результате пожара в «Зимней вишне», в том числе детях. Часть из них погибла в кинозалах, двери в которых, по словам очевидцев, были заперты. Эту информацию, а также сведения о том, что в здании ТЦ не сработала сигнализация, проверяют следователи.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока не в курсе, будет ли объявлен национальный траур.

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