Тулеев рассказал о роли фейерверков в возникновении пожара в кемеровском ТЦ

Пожар в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в Кемерове мог возникнуть из-за фейерверков на детском утреннике, который проходил в здании. Об этом заявил губернатор Кемеровской области Аман Тулеев в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным, его слова приводятся на сайте Кремля.

Как отметил Тулеев, данную информацию ему сообщили очевидцы. «Те, с кем я встречался, говорят, что был утренник и там были фейерверки. Это предварительно, очевидцы говорят. И оттуда все пошло. Ну а дальше вы знаете: двери закрыты, запасные выходы закрыты и в полную мощь работает вентиляция в это же время, а дымоудаления никакого нет», — пояснил глава региона.

Материалы по теме Десятки детей погибли в Кемерове Жертвами пожара в торговом центре уже стали 40 человек. Но их может быть больше

Ранее 27 марта глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что, скорее всего, причиной возгорания в торговом центре в Кемерове стало замыкание электропроводки. По его словам, очаг возгорания находился на детской игровой площадке на четвертом этаже. «Там две версии — либо это самовозгорание в результате плохой электрики, которую замкнуло, либо версия, в которую мы меньше верим, — применение открытого огня», — уточнил глава СК.

Президент России Владимир Путин в ходе совещания, посвященного ликвидации последствий пожара, в числе причин случившегося назвал преступную халатность и разгильдяйство

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» начался 25 марта. В результате погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Следственный комитет возбудил уголовное дело по трем статьям, задержаны несколько человек.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!