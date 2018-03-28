В Москве расскажут о правильном питании в самолетах

В Москве пройдет третий по счету Международный форум SkyService. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в среду, 28 марта.

Пространство выставки будет поделено на тематические зоны, включая деловой блок и специальные мероприятия, посвященные питанию, видео-, аудио- и интерактивному контенту на бортах воздушных судов. Основной темой форума станет «Трансформация маркетинговых инструментов в условиях цифровой экономики». В нем примут участие ведущие маркетологи, рестораторы, спортсмены, блогеры-эксперты.

Во время мероприятия будет вручены премии SkyTravel Awards и пройдет конкурс SkyDelight Awards 2018 — состязание шеф-поваров ведущих мировых кейтерингов. Также состоится сертифицированное обучение бортпроводников по программе ISPY, в том числе проведение мастер-классов от брендов, представленных в каталоге Sky Shop.

Форум SkyService 2018 пройдет 15-16 мая 2018 года в московском Гостином дворе.

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