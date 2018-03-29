Экономика
 
Последние новости
Минфин припугнул Великобританию
У Родченкова обнаружились другие клиенты
Прокурор запросил для полковника СК 15 лет колонии за многомиллионные взятки
Северная Корея не заметила собственного призыва отказаться от ядерного оружия
У музыканта R Kelly нашли секс-темницу для 14-летних «питомиц»
Украинский пранкер нажился на слухах о 300 погибших в Кемерове
Обнародован список новостроек Москвы с самыми дешевыми квартирами  
29-летняя чернокожая модель оказалась 40-летней белой женщиной
Стиральные порошки оказались бесполезными
Украина отказалась выдавать автора фейка о 300 погибших в Кемерове

Силуанов назвал Улюкаева своим товарищем и отказался признать за ним вину

Перейти в «Мою Ленту»
Антон Силуанов

Министр финансов Антон Силуанов назвал бывшего главу Минэкономразвития Алексея Улюкаева своим товарищем и отказался признавать, что экс-министр виновен по делу о взятке. Об этом глава Минфина рассказал в программе Hard Day's Night на телеканале «Дождь».

«Такие решения выносит суд, судебные органы. Безусловно, мне не хочется верить, что он виновен. Еще раз повторюсь, я не знаю, какие там есть доказательства правоты или неправоты Алексея. В конечном счете это судебное решение. В это верить мне, безусловно, не хочется», — заявил глава Минфина, отметив, что даже после ареста считает Улюкаева свои товарищем.

Силуанов также оспорил мнение, что за бывшего главу Минэкономразвития никто не вступался: «Я не могу сказать, что мы не вступались и коллеги не вступались. Я знаю целый ряд его товарищей, коллег тоже, которые также выражали свою позицию в отношении сомнений относительно тех результатов, которые были положены в основу судебных решений».

Отвечая на вопрос о страхе работы в правительстве, Силуанов заверил, что такого страха нет. По его словам, если бояться, что решения будут рассмотрены через призму лобби какой-то из групп, то ничего не получится. Минфин, по словам министра, работает как считает нужным и не задумывается, что решения ведомства могут продвигать чьи-то интересы.

Антон Силуанов и Алексей Улюкаев долгое время работали вместе в государственных структурах России. Они хорошо друг друга знают по работе в Минфине, Минэкономразвития и Центральном банке России. В правительстве в должностях министров Улюкаев и Силуанов проработали более трех лет. Министры неоднократно спорили друг с другом, потому что идеология ведомств зачастую предполагает кардинально разный взгляд на бюджетный и экономический процесс в стране.

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев признан виновным во взяточничестве, 15 декабря 2017 года экс-министру вынесли приговор — восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима. По версии следствия, министр требовал взятку в размере двух миллионов долларов за положительное одобрение сделки по приватизации «Башнефти».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Антон Силуанов: Улюкаев безусловно остался моим товарищем
Улюкаев за пять дней распробовал кашу в СИЗО
Раскрыты планы Улюкаева на жизнь за решеткой
Улюкаев попал в трехместную камеру «Кремлевского централа»
Другие материалы рубрики
Экономика00:0428 марта

Морская болезнь

Почему российские корабли поплыли на Украину
16:30Сегодня

«Аэрофлот» открывал продажу билетов по субсидируемым тарифам

16:3628 марта

Эксперты назвали временной «ценовую аномалию» «Лукойла»

16:00Сегодня

Стиральные порошки оказались бесполезными

Экономика15:01Сегодня
Евгений Сивков

На волне экстремизма

Борец с налогами оказался за чертой закона
14:20Сегодня

Россияне подсели на сладости

09:5427 марта

«Роснефть» и Катар расширят сотрудничество в сфере науки и образования

16:52Сегодня

Минфин припугнул Великобританию

Экономика14:57Сегодня

Угольная зависимость

Почему мир не может отказаться от ископаемых видов топлива
13:51Сегодня

США задумались об аресте имущества России

13:1823 марта

Rambler объявил о кадровых перестановках в холдинге

12:57Сегодня

«Почта России» вспомнила про обещание двухлетней давности

Россия
«Детские смерти — это настоящий шок»
Почему траур стал единственным выходом для россиян
Житель Кемерова рассказал о попытках неизвестных уничтожить фото жертв пожара
«Мы должны собрать свой народный суд»
Что говорили родители погибших детей на митинге в Кемерове: репортаж «Ленты.ру»
Организатор взрыва в жилом доме в Мурманске умер
«Это просто ужас...»
Очевидцы о трагедии в кемеровском ТЦ, где погибли десятки людей
Родственники погибших нашли причину запертых дверей в кинозале с детьми
Автобус с детьми загорелся в Кемеровской области
Все материалы
Мир
В тени кебабов
Мигранты захватили шведский город. Их боятся даже бабушки
Северная Корея не заметила собственного призыва отказаться от ядерного оружия
Российский «Тайфун» появился в курдском кантоне
МИД обвинил Британию в экспериментах над людьми
Британия сравнила дело Скрипаля с романом Достоевского
Американка прикинулась беременной ради поездки в скорой и спряталась на чердаке
Жестокий заключенный уехал от полицейских на такси
Все материалы
Бывший СССР
Не туда попали
Европа отправила беженцев в Прибалтику. Они жгут женщин и хотят сбежать
Украинских полицейских сошлют в Донбасс из-за песни Газманова
Украина заявила об атаке ополченцев с лазерным оружием
В Киеве почтили память погибших в Кемерове
Украина предложила России заключить новый договор о дружбе
Сестра Савченко рассказала об условиях ее содержания в СИЗО
Савченко осунулась за неделю голодовки
Все материалы
Экономика
Морская болезнь
Почему российские корабли поплыли на Украину
Евгений СивковНа волне экстремизма
Борец с налогами оказался за чертой закона
Поехали!
Сайт объявлений Avito решил заняться доставкой
«Аэрофлот» открывал продажу билетов по субсидируемым тарифам
Стиральные порошки оказались бесполезными
Россияне подсели на сладости
Минфин припугнул Великобританию
Все материалы
Силовые структуры
«Пора сажать!»
Кто на самом деле виноват в кемеровской трагедии и почему она может повториться
«Куда идут эти деньги — никто не знает»
Полиция по всей России платит дань начальству. Иначе не выжить
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Суд заочно арестовал автора фейка о 300 погибших в Кемерове
Главного вора России отправили в колонию
Суд арестовал первую фигурантку дела о пожаре в «Зимней вишне»
Тюремщик сколотил банду из борцов и прессовал заключенных
Все материалы
Наука и техника
«Все бросить или делать свое»
В России роняют ракеты и спутники. Но есть и те, кто вкладывает в космос душу
Пуск «Ангары-А5» с ПлесецкаЕще полетаем
«Роскосмос» просит денег на самую бесполезную и дорогую ракету
Русские монстры
Паровые гиганты и огромные машины на первых цветных снимках Российской империи
В МГУ узнали время прихода
Объявлена дата пуска новейшей ракеты SpaceX
Пуск ракеты с российского истребителя попал на видео
Раскрыты подробности полета российских боевых самолетов к Северной Америке
Все материалы
Спорт
Станислав ЧерчесовО царях и клоунах
Главные конфликты футбольной сборной России
Российские регбисты послушали советский гимн и разгромили Германию
У Родченкова обнаружились другие клиенты
Натурализованных футболистов посчитали недостойными сборной России
Лукашенко учуял в сале лучший допинг
«Запредельно глупый» Дзюба посоветовал «жалкому» Уткину лечиться
Артемий Панарин оказался Джоном
Все материалы
Культура
Малыши на драйве
Бессонница, страх перемен и другие проблемы детства
«Тревога глубоко подавленного гея»
За что автор самой жуткой картины Америки чуть не лишился уха
«Сталинский прихвостень»
Горький ссорился с Лениным и оправдывал репрессии, а теперь никому не нужен
Крис Браун снова принялся душить женщин
У музыканта R Kelly нашли секс-темницу для 14-летних «питомиц»
Названа причина смерти Анофриева
Названы лучшие в истории фильмы по видеоиграм
Все материалы
Интернет и СМИ
«С чего это я должен их жалеть?»
Российские и украинские блогеры устроили пляски на костях погибших в Кемерове
Произошел массовый сбой Telegram
Трампа подняли на смех за новое прозвище
Данные тысяч зоофилов утекли в сеть
Жизнь зла
Российские арестанты, горящая Америка и арабы на цепи глазами лучших фотографов
Вирус-вымогатель WannaCry атаковал Boeing
Власти Пакистана ознакомились с работой системы распознавания лиц от NtechLab
Все материалы
Ценности
Короли декаданса
Секс-символы эпохи большого кино, широких брюк и Великой депрессии
29-летняя чернокожая модель оказалась 40-летней белой женщиной
Международная ювелирно-часовая выставка в Базеле
BaselWorld-2018 в цифрах и фактах
Ботинки «чернокожего» цвета взбесили покупателей
Африканец-модель рассказал о расизме в России
Виктория Бекхэм напомнила миру о клетчатой сумке из 90-х
Афроамериканского дизайнера-бунтаря взяли работать в Louis Vuitton
Все материалы
Путешествия
«Марихуана — это способ общения с Богом»
Раста-церковь, чернокожий Иисус и лекарство от рака. Что творят на Ямайке
Every year thousands of devotees seek fortune in the goddess Erzulie At 150 kilometers from Port au Prince, Haiti's capital, a waterfall flows. Thousands of pilgrims come to the place where they say appeared Erzulie, the goddess of love and beauty then camouflaged in the Virgin of Miracles. The offering becomes a ritual show in search of fortune in the poorest country of America, beaten in 2010 by earthquakes, disease and misery.«Это проклятое место»
Разруха, колдовство и нищета. Репортаж из ада на Земле
Выжившие
Затерянные в джунглях индейцы глазами русских путешественников
Туристка заявила о снятом на видео лох-несском чудовище с детенышами
В Домодедово на взлете задымился пассажирский самолет
В Сочи выпал оранжевый снег
Израильтяне снесли подаренный россиянами памятник
Все материалы
Из жизни
«Я не остановлюсь, пока не выкопаю его»
За огромным кладом из старой легенды охотились полтора века. Кажется, не зря
Ходячие мертвецы
Их похоронили раньше времени и теперь не дают вернуться в мир живых
Человек, который продал Луну
Мир будущего Маска, шутки Шварценеггера и вагончик вибраторов: репортаж с SXSW
Американку арестовали за соблазнение пасхального зайца
Задолжавший полмиллиона долларов американец пошел плавать и исчез
Неблагодарный слоненок напал на вытащивших его из канавы спасателей
Кругом тлен
Он попал в город мертвых и увидел, как красиво горят тела
Все материалы
5 фактов о новой Toyota RAV4
Чем удивил японский бестселлер, который так ждут в России
В погоню за ветром
Mercedes-Benz обновил самый быстрый C-класс
Тест: сколько стоили «Волги» и «Жигули» в СССР?
Разбираемся в ценах советских машин
Пять неизвестных фактов про новый VW Touareg
Самые важные особенности нового «Туарега» во всех подробностях
Renault и Nissan задумали стать единым автопроизводителем
Skoda назвала цену кроссовера Kodiaq российской сборки
В США выставили на продажу ВАЗ-2101 за 10 тысяч долларов
Все материалы
Печатный орган
Россиян заставят самостоятельно мастерить мебель. С IKEA можно попрощаться
Потеряли берега
Жилье в Крыму распродают за копейки. Но это неточно
Работающие москвичи стали реже умирать
Все стерпят
Ради ипотеки россияне голодают и продают органы
Однажды в Мексике
Как выглядит самый опасный город мира
Россиянка спалила воображаемый дом ради страховки
Россиянам разрешат платить за ЖКХ в ломбардах
Все материалы