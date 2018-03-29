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Россия продолжит готовить визит Макрона

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Эммануэль Макрон

Подготовка к визиту президента Франции Эммануэля Макрона, который запланирован на май, продолжается. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг, 29 марта, передает корреспондент «Ленты.ру».

«До сих пор Франция демонстрировала позицию достаточно конструктивную в том плане, что не абстрагируясь от разногласий, порой достаточно серьезных… Тем не менее французское руководство не уходит от диалога и, наоборот, настроено на то, чтобы решать имеющиеся проблемы путем диалога. Это абсолютно совпадает с подходами нашего президента», — сказал Песков.

Так он ответил на вопрос журналистов о том, ожидает ли Кремль визит Макрона в Москву, несмотря на осложнение международных отношений.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан подтвердил, что визит Эммануэля Макрона в Россию в мае должен состояться. Президент Франции собирается приехать на Международный экономический форум в Санкт-Петербурге (ПМЭФ), который пройдет в этом году с 24 по 26 мая. Приглашение ему передал лично президент России Владимир Путин в мае 2017 года на переговорах в Версале.

15 марта Макрон официально присоединился к обвинениям Лондона в отношении России. Франция намерена выслать четырех российских дипломатов в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери.

Ранее 23 российских дипломатов выслали из Лондона. ​Россия выслала столько же сотрудников британской дипмиссии и прекратила работу Британского совета на своей территории.

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