Мир
 
Последние новости
Освобожденных от службы россиян призовут в армию
Покупатели побрезговали часами осужденного экс-губернатора
Кадыров сравнил Прибалтику с «жалкой дворняжкой»
Крупные российские СМИ подверглись кибератаке
Мутко раскрыл тайну своего имени
«Газпром» и «Нафтогаз» начали новые распри
Огромный флот Китая родом из СССР поразил США
Швейцарцы повадились выбрасывать мусор через границу
Выжившему в кемеровском пожаре ребенку сообщили о смерти всей семьи

Американку посадили за голосование на выборах

Перейти в «Мою Ленту»

В американском штате Техас только отбывшую срок женщину снова отправили в тюрьму за участие в президентских выборах 2016 года. Об этом сообщает New York Post.

Как пишет издание, Кристал Мейсон (Crystal Mason) приговорили к пяти годам заключения, поскольку по закону штата заключенным запрещено голосовать, пока их судимость не будет погашена. Однако женщина в момент выборов все еще отбывала наказание за неуплату налогов, хоть и была освобождена под подписку о невыезде.

По словам 43-летней Мейсон, на избирательном участке ей спокойно выдали бюллетень для предварительного голосования после того, как обнаружилось, что ее имени нет в списке. Во время дачи показаний уже отбывшая трехлетний срок женщина подчеркнула, что не имела понятия о существовании закона. Она также отметила, что ни в коем случае не пошла бы на выборы, если бы знала, что это грозит ей еще одним заключением.

«Я крайне удивлен, что правительство считает ее оправдание выдуманным, — сказал изданию адвокат Мейсон. — Ей никто не сказал, что она не может голосовать, и она сделала это из лучших побуждений. Стала бы она рисковать вернуться за решетку ради того, что вообще никак не изменит ее жизнь».

Выборы президента США прошли 8 ноября 2016 года. По итогам новым главой государства стал кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. В Техасе он набрал 53,1 процента голосов избирателей.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Woman gets 5 years in prison for illegally voting in 2016 election
Трамп позвонил Путину после переизбрания
Трамп определился со слоганом для новых выборов
Трамп победил на выборах президента США
Другие материалы рубрики
Мир00:0029 марта

В тени кебабов

Мигранты захватили шведский город. Их боятся даже бабушки
15:20Сегодня

Россия усилила военную мощь в Сирии

16:12Сегодня

Составлен портрет типичного джихадиста

14:04Сегодня

Американцы решили игнорировать посла России

Мир00:01 9 марта
Стивен Эйвери

Американское зло

Он провел полжизни в тюрьме по ошибке, захотел справедливости и сел навсегда
15:40Сегодня

Россия решила выслать европейских дипломатов

10:56Сегодня

Стали известны подробности о состоянии пришедшей в себя Юлии Скрипаль

13:17Сегодня

Чехия выдала российского хакера Никулина США

Мир00:0014 марта
Former KGB officer Nikolai Khokhlov appears as a witness before the Senate Internal Security Subcommittee. Image shows Khokhlov examining a collection of bullets which contain poison. May. 21, 1954. (AP Photo)

Русские сенсации

Во что российские перебежчики заставили поверить Запад
12:54Сегодня

Папа Римский отверг существование ада

05:28Сегодня

США решили выслать из страны торгового представителя России

08:35Сегодня

Трампу порекомендовали через силу дружить с Россией

Россия
«Надо было погибать там»
Исповедь пожарного после тушения «Зимней вишни» в Кемерове
«Мы должны собрать свой народный суд»
Что говорили родители погибших детей на митинге в Кемерове: репортаж «Ленты.ру»
«Девочки наши, вернитесь!»
Чем живет поселок под Кемерово после гибели детей в пожаре: репортаж «Ленты.ру»
Освобожденных от службы россиян призовут в армию
Огненный логотип Кемерова смутил горожан
В Кремле вспомнили русскую пословицу в ответ на высылку российских дипломатов
В Кремле прокомментировали ситуацию со свалкой в Волоколамске
Все материалы
Мир
В тени кебабов
Мигранты захватили шведский город. Их боятся даже бабушки
Россия усилила военную мощь в Сирии
Американку посадили за голосование на выборах
Американцы решили игнорировать посла России
Россия решила выслать европейских дипломатов
Стали известны подробности о состоянии пришедшей в себя Юлии Скрипаль
Папа Римский отверг существование ада
Все материалы
Бывший СССР
Не туда попали
Европа отправила беженцев в Прибалтику. Они жгут женщин и хотят сбежать
В ДНР ответили на обвинения в применении лазерного оружия
Убитого командира батальона «Сомали» Гиви вызвали в суд
Украинских полицейских сошлют в Донбасс из-за песни Газманова
Украина отказалась выдавать автора фейка о 300 погибших в Кемерове
В Киеве почтили память погибших в Кемерове
Украина заявила об атаке ополченцев с лазерным оружием
Все материалы
Экономика
Морская болезнь
Почему российские корабли поплыли на Украину
На Дальнем Востоке заметили Бэтмена
На «Почте России» воровали пенсии мертвых пенсионеров
«Роснано» Чубайса впервые заплатит России
Россия оказалась неспособной справиться с рекордными урожаями
Россия осталась без ученых и специалистов
Сбербанк сочли убежищем теневой экономики России
Все материалы
Силовые структуры
Захарий Калашов«Ты больше чем вор!»
Главный русский мафиози Шакро Молодой сел. Криминальный мир ждут перемены
«Пора сажать!»
Кто на самом деле виноват в кемеровской трагедии и почему она может повториться
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Глава российского мини-футбольного клуба нажил миллионы на майках и шортах
На Урале грабители в масках вынесли из бистро 50 килограммов пельменей
Замначальника свердловской ГИБДД обмыл новое звание и попался пьяным за рулем
Вор-рецидивист в женской одежде обокрал 20 магазинов и попал на видео
Все материалы
Наука и техника
«Все бросить или делать свое»
В России роняют ракеты и спутники. Но есть и те, кто вкладывает в космос душу
Пуск «Ангары-А5» с ПлесецкаЕще полетаем
«Роскосмос» просит денег на самую бесполезную и дорогую ракету
Беженцы-христиане из Малой Азии. 1922 год«Чертов пиндос Гаварсаки!»
Их вырезали турки, спасали русские и уничтожал обиженный Сталин
Огромный флот Китая родом из СССР поразил США
Норвегию назвали угрозой российской рыбе
Минобороны поделилось видео испытаний ракеты «Сармат»
SpaceX создала самый тяговооруженный в мире двигатель
Все материалы
Спорт
Раса чемпионов
Кто разрешил Гитлеру провести Олимпиаду и чем это закончилось
Мутко раскрыл тайну своего имени
Бухгалтер встал в ворота и стал первой звездой дня в НХЛ
Мутко назвал задачу сборной России на чемпионате мира по футболу
Футболистов сборной России оставили без кальяна
Бывший футболист сборной России начал просить по 500 рублей за интервью
Российским спортсменам посоветовали отказаться от соревнований в США
Все материалы
Культура
Виртуальная банальность
Кино недели: от «Первому игроку приготовиться» до «Не в себе»
«Тревога глубоко подавленного гея»
За что автор самой жуткой картины Америки чуть не лишился уха
Сексизм, скука и смерть
Табакову нашли замену. Это убьет все, ради чего он жил
«Союзмультфильм» объяснил странное отчество младшей сестры Дяди Федора
Уилл Смит позвал робота Софию на свидание и был унижен
Крис Браун снова принялся душить женщин
Музыкант влетел в ограду платной дороги на грузовике и сгорел заживо в 39 лет
Все материалы
Интернет и СМИ
«С чего это я должен их жалеть?»
Российские и украинские блогеры устроили пляски на костях погибших в Кемерове
Лайк за упокой
Блогеры умирают, но их каналы продолжают жить своей жизнью
Жизнь зла
Российские арестанты, горящая Америка и арабы на цепи глазами лучших фотографов
Обнаружен новый убивающий смартфоны вирус
Пользователям предложили увидеть собственную смерть от ядерного взрыва
Создана программа для слежки за пользователями WhatsApp
Столицу США лишили телеканала RT
Все материалы
Ценности
LOS ANGELES, CA - JULY 17: (L-R) Actress Gabrielle Union, NBA player Dwyane Wade, NBA player LeBron James, and Savannah Brinson attend The 2013 ESPY Awards at Nokia Theatre L.A. Live on July 17, 2013 in Los Angeles, California. (Photo byБелая зависть
Они выглядели как бандиты из гетто и мочили фанатов. Сейчас на них равняется мир
Монголы завалят планету шерстью
Короли декаданса
Секс-символы эпохи большого кино, широких брюк и Великой депрессии
Арабов временно лишили модных брендов
29-летняя чернокожая модель оказалась 40-летней белой женщиной
Любимый бренд гопников потерпел фиаско
Невеста принца Гарри сэкономит на свадебном платье ради Кейт Миддлтон
Все материалы
Путешествия
«Марихуана — это способ общения с Богом»
Раста-церковь, чернокожий Иисус и лекарство от рака. Что творят на Ямайке
Every year thousands of devotees seek fortune in the goddess Erzulie At 150 kilometers from Port au Prince, Haiti's capital, a waterfall flows. Thousands of pilgrims come to the place where they say appeared Erzulie, the goddess of love and beauty then camouflaged in the Virgin of Miracles. The offering becomes a ritual show in search of fortune in the poorest country of America, beaten in 2010 by earthquakes, disease and misery.«Это проклятое место»
Разруха, колдовство и нищета. Репортаж из ада на Земле
Выжившие
Затерянные в джунглях индейцы глазами русских путешественников
Стюардесс избавят от юбок впервые за 72 года
В Домодедово на взлете задымился пассажирский самолет
Туристка заявила о снятом на видео лох-несском чудовище с детенышами
Израильтяне снесли подаренный россиянами памятник
Все материалы
Из жизни
«Я не остановлюсь, пока не выкопаю его»
За огромным кладом из старой легенды охотились полтора века. Кажется, не зря
Ходячие мертвецы
Их похоронили раньше времени и теперь не дают вернуться в мир живых
Человек, который продал Луну
Мир будущего Маска, шутки Шварценеггера и вагончик вибраторов: репортаж с SXSW
Швейцарцы повадились выбрасывать мусор через границу
Соседки подрались и забросали друг друга экскрементами
Веганка поглумилась над смертью мясника и попала под арест
Китаец передвинул трехэтажный дом
Все материалы
Все новинки автосалона в Нью-Йорке
Самые важные и интересные автомобили одного из главных моторшоу США
Лихие девяностые: внедорожники, по которым мы скучаем
Харизматичные внедорожники, которые хочется снова увидеть в автосалонах
5 фактов о новой Toyota RAV4
Чем удивил японский бестселлер, который так ждут в России
Тест: сколько стоили «Волги» и «Жигули» в СССР?
Разбираемся в ценах советских машин
Посмотрите, как звучит и скользит 930-сильный дрифт-кар Ferrari
Показана парковка с тысячами брошенных дизельных «Фольксвагенов»
Jeep Wrangler превратили в гостиничный номер с кофемашиной
Все материалы
На темной стороне
Завораживающе черные дома со всего мира
Заигрались
Россияне сдают бабушкины квартиры за бешеные деньги. Чемпионат мира все ближе
Однажды в Мексике
Как выглядит самый опасный город мира
Приморская болезнь
Квартиры в Сочи подешевели, но их лучше не покупать
Коммунисты предложили обеззаразить консульство США и отдать его пионерам
Волгоградец на время отлучился из города и лишился квартиры
Названы города Подмосковья с реактивно дешевеющим жильем
Все материалы