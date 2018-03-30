Сбербанк сочли убежищем теневой экономики России

Через систему онлайн-платежей Сбербанка в 2017 году прошло около одного триллиона рублей (17 миллиардов долларов) регулярных перечислений денег между клиентами и рядом счетов. Часть этих транзакций может быть связана с коммерческой активностью, считает старший управляющий директор Сбербанка Михаил Матовников, пишет Bloomberg.

По его словам, «нет доступной детальной разбивки — это также свидетельствует о том, что средства частично шли на обслуживание "неформального сектора" (экономическая деятельность, не учитываемая официальной статистикой — прим. «Ленты.ру») экономики». Как отмечает агентство, доля российских транзакций из категории «прочее», основную часть которых составляют переводы с карты на карту, выросла в 2017 году на 77 процентов. Около трети этих платежей прошли через Сбербанк.

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«Преемник советской сберегательной кассы, где в настоящий момент хранят свои сбережения более 80 процентов россиян, ненароком превращается в платформу, на которую устремляются денежные потоки от людей, задействованных в сером бизнесе», — пишет агентство.

Как пояснил московский партнер компании Bain & Co Егор Григоренко, теневой сектор экономики России переходит в цифровой режим. По его мнению, это связано со снижением в последние годы транзакционных издержек и операционных рисков при использовании онлайн-каналов по сравнению с использованием наличности.

В российском Минфине и Сбербанке отказались прокомментировать возросшую популярность онлайн-переводов денег между физическими лицами, передает Bloomberg.

Как отмечает агентство со ссылкой на соцопрос, проведенный Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС), в 2017 году частью теневого рынка труда стали 45 процентов трудоспособного населения России (33 миллиона человек) — это означает 40-процентный рост по сравнению с 2016 годом.

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