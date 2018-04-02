«Краснодар» уволил главного тренера

Футбольный клуб «Краснодар» уволил Игоря Шалимова с поста главного тренера и пообещал назвать имя его преемника в ближайшие дни. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте клуба.

«ФК "Краснодар" благодарит Игоря Михайловича за работу и желает ему успехов в дальнейшей тренерской деятельности», — говорится в заявлении.

В минувшем туре Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) «Краснодар» на последних минутах упустил победу в матче с махачкалинским «Анжи». Встреча закончилась со счетом 1:1. После 24 туров РФПЛ «Краснодар» занимает пятую строчку турнирной таблицы.

Шалимов возглавлял краснодарский клуб с сентября 2016 года. При нем команда провела 66 матчей, в которых одержала 30 побед, 19 раз сыграла вничью и 17 раз уступила.

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