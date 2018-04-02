Роскомнадзор сообщил о молчании Telegram

Администрация мессенджера Telegram до сих пор не дала официальный ответ на уведомление Роскомнадзора, сообщает ТАСС. Установленный 15-дневный срок, после которого сервис может быть заблокирован, истекает 4 апреля.

«По данным на 13:00 2 апреля, Роскомнадзор не получал официального ответа на уведомление о необходимости исполнения обязанностей организатора распространения информации, которое было направлено 20 марта в адрес Telegram Messenger Limited. Ни по почте, ни на адреса электронной почты Роскомнадзора не поступало никаких писем ни от владельцев, ни от администраторов, ни от представителей компании», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Предоставление мессенджером ключей для дешифровки необходимо в рамках исполнения обязанностей организатора распространения информации. В соответствующий реестр Telegram был внесен в 2017 году.

2 апреля представители Telegram в очередной раз сообщили Роскомнадзору, что не могут предоставить ФСБ ключи для дешифровки переписки, так как это невозможно с технической точки зрения: часть шифровальных ключей не передается от устройства к устройству.

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