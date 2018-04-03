«Рубин» наказал футболиста работой в отделе кадров

Футбольный клуб «Рубин» перевел киргизского полузащитника Ильзата Ахметова в отдел кадров из-за отказа переподписывать контракт после смены юридического лица. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Казанский клуб сменил юридическое лицо во время сезона-2017/18. Единственным игроком, не подписавшим новое соглашение, стал 20-летний Ахметов.

«"Рубин" меня отзаявил. Вчера я явился на работу. Генеральный директор Рустам Саяхов сказал приходить завтра, служба безопасности выгнала меня с базы», — рассказал футболист журналистам «Чемпионат.com».

Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов отметил, что полузащитник имеет право не выходить на новое рабочее место. Он отмечает, что в действиях клуба усматривается нарушение. «Сторонам нужно найти компромисс, потому что и футболист не играет, и клуб занимается непонятно чем», — сказал Зотов.

Ахметов находится в системе «Рубина» с 2013 года. В нынешнем розыгрыше РФПЛ футболист трижды выходил на поле.

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