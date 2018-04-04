Ибрагимович предпочел жизнь в США миллионам из Китая

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлэкси» Златан Ибрагимович отказался от 100 миллионов долларов, которые ему предлагал один из китайских клубов. Об этом рассказал технический директор американской команды Йован Кировски, слова которого приводит Sports Illustrated.

По словам функционера, швед получил предложение, несмотря на травму колена, после которой он восстанавливался больше полугода. Однако Ибрагимович предпочел перейти в «Гэлэкси», который предлагал оклад в 1,5 миллиона евро за сезон. Агент Мино Райола был удивлен решением своего клиента, на что форвард заявил, что его не интересуют деньги.

Ибрагимович объявил о переходе в «Гэлэкси» 23 марта. В первом же матче за новый клуб он отметился дублем, причем один из мячей забил с расстояния 33 метра. Его голы позволили «Гэлэкси» одержать волевую победу.

До этого форвард выступал за «Манчестер Юнайтед». Последний матч в составе английского клуба швед провел против «Бернли» в конце декабря 2017 года. После этого Ибрагимович не попадал даже на скамейку запасных. Всего с лета 2016-го форвард провел 53 матча и забил 29 мячей в составе манкунианцев.

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