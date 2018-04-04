Двухметровому британцу наложили десятки швов после нокаута от Поветкина

Британский боксер Дэвид Прайс рассказал, что ему наложили более 40 швов после боя с россиянином Александром Поветкиным. Слова спортсмена приводит talkSPORT.

«У меня был сломан нос, мне наложили 30 швов во рту и около 12 — на бровях. Это была тяжелая ночь! Но я горд своим выступлением. Я отдал все, что мог, и был ближе к успеху, чем казалось после нокаута», — заявил Прайс.

Бой с Поветкиным прошел в ночь 1 апреля и завершился победой россиянина нокаутом в пятом раунде. Прайс сумел отправить соперника в нокдаун в третьем раунде. После поединка британец заявил, что готов пережить произошедшее еще раз.

Поветкин одержал 34-ю победу в карьере (24 — нокаутом). Единственное поражение россиянин потерпел от украинца Владимира Кличко. 203-сантиметровый Прайс проиграл пятый бой в карьере. В активе британца 22 победы (18 — нокаутом).

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