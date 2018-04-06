Раскрыта переписка с Макгрегором после нападения на автобус UFC

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт рассказал журналистам о своей переписке с ирландским бойцом Конором Макгрегором после инцидента в «Барклайс-центре», где спортсмен атаковал автобус с участниками вечера боев UFC 223. Об этом сообщает The Mirror.

По словам Уайта, ирландец пожалел о том, что некоторые бойцы получили повреждения. Тем не менее Макгрегор написал, что его нападение — это то, что «должно было быть сделано». Глава UFC отметил, что беседа с ирландцем стала худшей в его жизни.

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В ходе атаки боец Майкл Кьеза получил порезы лица и не был допущен до поединка в рамках UFC 223. Рэй Борг также не допущен до своего боя: у бойца повреждена роговица.

Макгрегор сдался полиции Нью-Йорка, ему были предъявлены обвинения в нападении. Местный журналист Энтони Дилоренцо выложил в сеть видео, где ирландца выводят из полицейского участка в наручниках.

UFC 223 запланировано на 7 апреля.

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