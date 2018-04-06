В Украинском правительстве пасхальными матрешками измерили состояние общества

Вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванну Климпуш-Цинцадзе возмутили пасхальные раскраски для яиц в виде матрешек. Об этом она написала в свое Facebook.

«Едешь поздно с работы домой, ближе к началу новых суток, осознаешь, что времени на приготовления для домашнего празднования Пасхи нет, заходишь в магазин, чтобы хоть как-то наверстать упущенные домашние дела, и здесь цепляешься взглядом за предложения для украшения, покраски яиц, и получаешь моральный удар ниже пояса. Почему? Потому что наши креативные производители предлагают украшать пасхальные яйца матрешками», — написала Климпуш-Цинцадзе.

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По ее словам, такое положение дел не исправить административными методами. «Болезнь в головах», — дала свой диагноз обществу вице-премьер.

Ранее сообщалось, что стоимость «пасхальной корзины» (кулич, яйца, мясо) на Украине выросла на 83 процента по сравнению с уровнем 2017 года — ее стоимость возросла со 150 до 274 гривен (около 600 рублей).

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