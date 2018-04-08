Назван гонорар Нурмагомедова за чемпионский бой в UFC

Стал известен гонорар российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова за победу в титульном поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщает MMA Junkie.

По информации издания, россиянин получит 530 тысяч долларов за победу над американцем Элом Яквинтой. Из них 30 тысяч заплатит сам чемпионат, остальную часть покроют спонсорские контракты. Яквинта заработал на поединке 280 тысяч долларов.

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В ночь на 8 апреля Нурмагомедов стал чемпионом UFC в легком весе. Он одержал победу над Яквинтой по единогласному решению судей. После поединка россиянин заявил, что хочет подраться с канадцем Жоржем Сен-Пьером. Боец также рассказал о желании провести мировое турне, после которого ирландцец Конор Макгрегор будет умолять его о поединке.

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