Нурмагомедов обозначил следующую цель

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов, ставший чемпионом UFC в легком весе, заявил, что хочет подраться с канадцем Жоржем Сен-Пьером. Слова спортсмена приводятся в Twitter-аккаунте промоушена.

«Теперь я хочу сразиться с Жоржем Сен-Пьером в ноябре в Нью-Йорке, в "Мэдисон-сквер-гарден". Также я хотел бы поблагодарить команду Эла Яквинты. Он — настоящий гангстер, а не цыпочка. Где Конор [Макгрегор]? Он хочет драться с автобусом», — заявил Нурмагомедов после боя.

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Поединок с Яквинтой состоялся в ночь на 8 апреля. Судьи отдали победу российскому бойцу единогласным решением. Яквинта, вопреки прогнозам, сумел выстоять все пять раундов.

5 апреля у въезда в «Барклайс-центр» в Бруклине Макгрегор напал на автобус с бойцами UFC. Он бросил в него тележку и металлические ограждения, бегал за ним и кричал. В результате пострадали два спортсмена. Макгрегор после этого добровольно явился в полицейский участок.

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