Кортеж Мэйуэзера обстреляли

Охранник, находившийся в кортеже боксера Флойда Мэйузера, был ранен возле отеля Buckhead в Атланте (США). Об этом сообщает Atlanta Journal-Constitution.

Инцидент произошел ночью в понедельник, 9 апреля. «Мы считаем, что мистер Мэйуэзер мог находиться в одном из автомобилей, однако он не был ранен. Нам кажется, что это не была беспорядочная стрельба. Преступник намеренно выбрал этот кортеж», — заявили изданию в полиции. Жизни охранника ничто не угрожает. Полиция ведет поиски нападавших.

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Мэйуэзер завершил профессиональную карьеру в августе 2017 года после победы над ирландцем Конором Макгрегором в бою по правилам бокса. Он одержал 50-ю победу в 50 боях и заработал около 300 миллионов долларов. В марте спортсмен заявил, что подал документы для получения лицензии бойца смешанных единоборств (MMA). Также американец отметил, что уже начал тренировки.

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