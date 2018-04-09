Племянница Скрипаля попросила британскую визу у Терезы Мэй

Племянница Сергея Скрипаля, отравленного вместе со своей дочерью в британском Солсбери, обратилась к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй с просьбой предоставить ей визу, чтобы повидаться с родственниками. Об этом она заявила в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.

В открытом письме Виктория Скрипаль сообщает, что уже несколько раз ездила в Москву из Ярославля, где она проживает, для оформления разрешения на въезд в страну. Однако визу ей пока не дали.

Она также заявила, что вопреки своим первоначальным планам рассказала матери бывшего полковника ГРУ о случившемся. «Я не хотела этого делать, чтобы бабушка не волновалась (…) до этого только она из нашей дружной семьи не знала о случившемся», — приводит ее слова РИА Новости.

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В своей речи женщина отметила, что все говорят о международном скандале в то время как речь идет о живых людях и о ее семье. «Мы хотим увидеть близких и поддержать друг друга. Ведь это простое человеческое желание — в сложную минуту быть рядом с тем, кого любишь», — сказала она.

Виктория Скрипаль намерена продолжить попытки получить разрешение поехать в Соединенное Королевство и надеется, что ей позволят это сделать.

6 апреля в МВД Великобритании рассказали, что заявка племянницы бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля на визу была отклонена из-за непорядка в документах. Ранее в этот же день племяннице Сергея Скрипаля отказали в выдаче визы.

5 апреля Виктория Скрипаль заявила, что разговаривала по телефону со своей двоюродной сестрой Юлией, которая пришла в себя после отравления. В разговоре Виктория сказала ей, что если получит британскую визу, то прилетит в Лондон 9 апреля. Собеседница в ответ заявила, что визу женщине никто не даст.

Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери 4 марта. Лондон считает, что к их отравлению причастна Россия. В Кремле все обвинения отвергают. Из-за произошедшего Соединенное Королевство и почти 30 других стран выслали российских дипломатов. Москва ответила симметричными мерами.

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