В Кремле прокомментировали падение акций российских компаний

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что негативные тенденции на биржах отчасти обусловлены эмоциональными последствиями американских санкций. Его слова во вторник, 10 апреля, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Сейчас, действительно, достаточно сильные негативные тенденции на бирже были. Частично они обусловлены конъюнктурой, частично они обусловлены эмоциональными последствиями. Вы знаете, что такое случается. Впоследствии будет определенная корректировка. Какая — пока, наверное, вряд ли кто-то скажет», — сказал Песков.

Представитель Кремля также добавил, что власти держат под плотным вниманием ситуацию с падением акций российских компаний.

Накануне на фоне введения США санкций против нескольких крупных бизнесменов российский фондовый рынок заметно снизился, потеряв 820 миллиардов рублей капитализации. Курс евро впервые с весны 2016 года перевалил за 78 рублей. Кроме того, богатейшие россияне потеряли 16 миллиардов долларов из-за введения США санкций, пишет агентство Bloomberg.

5 апреля Минфин США опубликовал новый санкционный список, в который попали российские топ-менеджеры, бизнесмены и чиновники.

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