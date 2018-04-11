Бывший чемпион UFC провозгласил себя криптонитом Нурмагомедова

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) американец Эдди Альварес выразил уверенность в том, что ему по силам победить нынешнего обладателя пояса в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова. Об этом сообщает Bloody Elbow.

«Я — криптонит Хабиба», — заявил Альварес, сравнив себя с главной слабостью Супермена, героя американских комиксов. Во вселенной DC Comics инопланетный минерал был единственным способом ослабить супергероя. Из-за популярности комиксов в США «криптонит» используется синонимично выражению «ахиллесова пята».

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Альварес подчеркнул, что намерен вернуть себе чемпионский пояс. «Среди ребят в легком весе, я единственный, кто может победить его. Все это знают. <...> Хабиб — король, но это временно», — продолжил 34-летний американец.

7 апреля Нурмагомедов стал чемпионом UFC в легком весе, победив в главном поединке вечера Эла Яквинту. Изначально соперником россиянина в титульном бою должен был стать американец Тони Фергюсон, получивший травму. Бой между двумя спортсменами был отменен в четвертый раз.

В июле 2016-го Альварес стал чемпионом UFC в легком весе, нокаутировав бразильца Рафаэла Дус Анжуса. В ноябре того же года американец не сумел защитить титул в бою против ирландца Конора Макгрегора.

За свою карьеру Альварес провел 34 боя, уступив в пяти из них. На счету Нурмагомедова 26 боев и ни одного поражения.

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