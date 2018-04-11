Игрок американского «Поля чудес» неправильно прочитал слово и обанкротился

Wheel Of Fortune / YouTube

Участник американского шоу «Колесо фортуны» — прообраза программы «Поле Чудес» — не смог прочитать правильный ответ на табло, в результате чего проиграл крупную сумму денег. Запись фрагмента программы опубликована на YouTube.

Судя по отрывку передачи, для победы мужчине по имени Джонни оставалось лишь прочитать правильную фразу целиком: все недостающие буквы уже были открыты. На доске горела надпись «Flamenco dance lessons» («Уроки танцев фламенко»).

Уверенный в победе Джонни прочитал фразу с табло, однако неверно произнес одно слово: вместо существительного «фламенко» игрок случайно сказал «фламинго», после чего все деньги были списаны с его счета, а ход перешел следующему участнику. Джонни мог получить 7100 долларов, если бы ответил правильно.

При этом мужчина до конца не понимал, почему под ним загорелась надпись банкрот: его лицо выражало искреннее недоумение даже после того, как ведущий программы назвал причину его поражения.

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