Боевики ИГ напали на сирийскую армию под Дамаском

Directorate 4 / Telegram

Боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) атаковали позиции сирийской армии в районе Кадам на юге Дамаска. Видео публикует Telegram-канал Directorate 4, который занимается обзором деятельности террористов.

Отмечается, что за три дня боев сирийские военные потеряли более ста солдат, несколько БМП и танк Т-72.

4 апреля пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что США в скором времени завершат военную кампанию против «Исламского государства».

Об освобождении Сирии от террористов ИГ ранее уже сообщали и представители других государств. В декабре прошлого года начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов констатировал, что «на сегодняшний день территории, подконтрольной ИГ, в Сирии не существует». Месяцем ранее о полном разгроме ИГ в Сирии и Ираке также заявлял президент Ирана Хасан Рухани.

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