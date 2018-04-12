Наживающиеся на пожаре в Кемерово мошенники мимикрировали под МЧС

После пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» в российских регионах появились мошенники, которые выдают себя за сотрудников МЧС, приходят с пожарной инспекцией в дом или на объект и вымогают деньги. Об этом сообщается на сайте Иркутского управления МЧС.

В ведомстве отметили, что самозванцы приходят не только в торговые центры или крупные заведения, но даже в многоквартирные дома. Они запугивают людей штрафами и другими санкциями, например, за отсутствие дымового датчика в квартире, заставляют покупать системы противопожарной защиты или требуют деньги за «помощь» в решении проблемы.

«Никаких услуг по установке пожарной сигнализации, замене проводки, в том числе "с крупной льготной скидкой для пенсионеров", сотрудники МЧС России не оказывают. Даже если "специалист" с подобным предложением пришел к вам в дом или на объект в форме МЧС, это должно вас насторожить», — говорится в сообщении.

В МЧС отметили, что о пожарной инспекции всегда предупреждают за сутки, они проводятся межведомственными группами, в которых обязательно будут сотрудники прокуратуры и МЧС. При себе у них должны быть не только служебные достоверения, но также нагрудный значок и пакет документов для проверки. Никаких платных услуг инспекторы не оказывают и ничего не продают.

После пожара в «Зимней вишне» по всей России начались массовые проверки объектов на соответствие требованиям пожарной безопасности. К 7 апреля были проинспектированы 8,5 тысяч ТЦ, музеев, библиотек, магазинов, ресторанов, гостиниц, больниц, спортивных комплексов, концертных залов. Из-за нарушений были закрыты 15 торговых центров в разных городах.

ТЦ «Зимняя вишня» загорелся днем 25 марта. В здании, в котором не работали аварийные выходы и система оповещения, погибли 41 ребенок и 23 взрослых. Основная версия Следственного комитета — неисправность проводки, в МЧС не исключили поджог. По делу арестованы семь человек, в отношении одного из пожарных возбуждено дело о халатности.

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