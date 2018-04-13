США назвали худшее в российской космонавтике и пожалели ее

Исполнительный секретарь Национального совета по космосу при президенте США Скотт Пейс на мероприятии Politico Space рассказал о своем отношении к российско-американскому сотрудничеству в космонавтике, а также выразил сожаление касательно перспектив российской космонавтики, сообщает SpaceNews.

«Работа с русскими на протяжении многих лет была напряженной, была сложной, но это действительно потрясающе. Мы очень уважаем наших российских коллег. Мы буквально вкладываем свои жизни в их руки и наоборот», — заявил Пейс.

По его мнению, разрыв в отношениях между Россией и Западом стал «одной из худших вещей, которые произошли с российской космической программой». Пейс добавил, что российская космонавтика «не смогла развить собственную коммерческую отрасль», из-за чего должна полагаться исключительно на государство.

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«Мы сочувствуем нашим космическим коллегам. Мы стараемся сохранить наше сотрудничество в космосе относительно независимым от остальных аспектов взаимоотношений стран», — заключил Пейс.

В ноябре 2017 года исполнительный секретарь Национального совета по космосу при президенте США описал стратегию, которой в настоящее время придерживается страна, чтобы сохранить лидерство в космосе. «Теперь мерой лидерства является то, как много людей хотят работать с вами, сколько людей хотят быть частью вашей команды, не так ли?», — заявил тогда Пейс.

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