Строительную компанию в Киеве обстреляли из гранатомета

В центре Киева из противотанкового гранатомета обстреляли здание компании «Киевгорстрой». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Общественное телевидение».

Информации о пострадавших пока нет. По данным СМИ, при взрыве пострадала входная группа отдела продаж строительной организации и фасад находящегося рядом ресторана. На месте происшествия нашли тубус от гранатомета.

Здание строительной компании находится примерно к километре от Верховной рады и правительства страны. На месте взрыва работает полиция. Официальной информации о случившемся пока нет.

Ранее, 8 марта, сообщалось, что в Киеве неизвестный стрелял из гранатомета в террасу ресторана. В результате стрельбы выгорело около 50 квадратных метров ресторана. Также от взрыва из окон здания вылетели стекла.

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