Мэйуэзеру отказали в победе над 14-летними бойцами

Американский боксер Флойд Мэйуэзер не продержится в бою с 14-летними бойцами смешанного стиля (ММА). Такое мнение выразил выступающий в UFC бразилец Витор Белфорт, слова которого приводит MMA Fighting.

«Я думаю, что у Мэйуэзера нет шансов даже против 14-15-летних детей. Ему нужно научиться работать в партере и работать ногами. В своем весе в боксе он феномен. Но если добавить ноги и другие вещи — никаких шансов», — заявил Белфорт.

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10 апреля сообщалось, что Мэйуэзер может провести бой по измененным правилам ММА против ирландца Конора Макгрегора. По информации журналиста Омара Аль Раиси, новая версия правил исключает удары ногами, локтями, коленями, а также переводы в партер. Глава UFC Дэйна Уайт в грубой форме эти данные опроверг.

19 марта Мэйуэзер сообщил, что подал документы для получения лицензии бойца смешанных единоборств. В данный момент он готовится к бою по правилам ММА и уже согласился выйти в октагон с Макгрегором. Дата их поединка не была обозначена. Первый бой проводился по правилам бокса и закончился победой американца.

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