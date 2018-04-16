Вторую ступень Falcon 9 защитит российский батут

SpaceX попробует сохранить вторую ступень тяжелой ракеты Falcon 9 с помощью воздушного шара, сообщил глава компании Илон Маск в Twitter.

«SpaceX попытается вернуть верхнюю ступень, летящую обратно с орбитальной скоростью, при помощи гигантского воздушного шара», — написал бизнесмен.

Подробной схемы сохранения второй ступени Маск не озвучил, однако в комментариях к твиту отметил, что ступень приземлится на «надувной дом». Пользователи сети предположили, что для этого используют не парашют или воздушный шар, а батут, который после развертывания обволакивал бы элемент ракеты. При помощи такой технологии в России в 2000 году пытались спасти разгонный блок «Фрегат».

Материалы по теме Каждому свое Россия просит помощи у США, а SpaceX запускает ракету на Марс

Глава SpaceX не уточнил, когда именно компания попытается сохранить элемент ракеты. Ближайший пуск Falcon 9 запланирован на 16 апреля. Ракета должна вывести для НАСА телескоп TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite), который будет искать экзопланеты.

SpaceX сохраняет первую ступень Falcon 9, используя ее двигатели, а также проводит эксперименты по сохранению половины головного обтекателя, применяя для этого гигантскую сетку.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!