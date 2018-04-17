Букмекер bwin покажет матч «Байер» — «Бавария» в прямом эфире

Посмотреть полуфинальный матч кубка Германии, в рамках которого «Байер» примет на своем поле «Баварию», можно будет посмотреть в прямом эфире на сайте букмекера bwin, сообщается в пресс-релизе компании.

Матч начнется 17 апреля в 21:45 по московскому времени.

Ранее в этом сезоне команды уже дважды встречались друг с другом, и оба раза сильнее были мюнхенцы, победив с одинаковым счетом 3:1. Сегодняшняя встреча состоится в Леверкузене.

«Бавария» ставит в Кубке Германии максимальные цели, но чтобы дойти до финала, необходимо будет обыграть «Байер», отмечают в bwin. Леверкузенцы сейчас в отличной форме и на своем поле способны навязать полноценную борьбу. Обе команды занимают первое и третье места по количеству ударов по воротам соперников в этом сезоне, поэтому болельщики вправе ожидать большого количества забитых мячей.

Фаворитом в матче, по мнению аналитиков bwin, остается «Бавария». Коэффициент на победу мюнхенского клуба — 1.62 (62 процента вероятности исхода). Победа леверкузенского клуба оценивается аналитиками в 5.00 (20 процентов).

