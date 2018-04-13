Букмекер bwin определил потенциальных фаворитов и аутсайдеров Лиги чемпионов

Букмекер bwin сделал прогноз на игры Лиги чемпионов, определив потенциальных фаворитов футбольных состязаний, которые стартуют 26 апреля. Об этом «Ленте.ру» рассказали в компании.

На днях состоялась жеребьевка еврокубковых полуфиналов. По ее итогам в полуфинале Лиги чемпинов «Бавария» сыграет с «Реалом», а «Ливерпуль» — с «Ромой». В Лиге Европы Олимпик сыграет с Ред Булл Зальцбург, а Арсенал с Атлетико Мадрид. В bwin оценили шансы команд на победу в каждом из турниров.

В Лиге чемпионов букмекер bwin считает фаворитом «Реал» и предлагает поставить на третью подряд победу мадридцев в турнире за 3.00 (33 процента вероятности на победу). Вторым и третьим в списке претендентов расположились «Ливерпуль» и «Бавария» — коэффициент на победу каждой составляет из команд 3.30 (по 30 процентов на победу в турнире). Явным аутсайдером главного клубного турнира Европы в bwin видят «Рому»: шансы итальянского клуба оценены в 8.00.

В Лиге Европы фаворитом называется мадридский «Атлетико» — коэффициент на победу испанского клуба составляет 2.20 (45 процентов вероятности на победу). Вторым и третьим в списке претендентов стоят «Марсель» и «Арсенал» с коэффициентом 4.0 (25 процентов). На последнем месте расположился «Ред Булл» Зальцубрг», коэффициент на победу в турнире для австрийской команды составляет 6,75 (15 процентов вероятности на победу).

Первые матчи полуфинала Лиги чемпионов состоятся 24 и 25 апреля. Ответные встречи запланированы на 1 и 2 мая. Первые матчи Лиги Европы пройдут 26 апреля, ответные — 3 мая.