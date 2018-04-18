Американскую замену РД-180 показали в деталях

Американская компания Blue Origin показала свой ракетный двигатель BE-4 на 34-м Космическом симпозиуме, проходящем 16-19 апреля 2018 года в Колорадо-Спрингс (США), сообщил в Twitter журналист SpaceNews Джефф Фауст.

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Первый ВE-4 представлен в марте 2017 года. Blue Origin неоднократно тестировала данный силовой агрегат. Последнее состоялось в марте 2018 года, когда силовой агрегат в течение 114 секунд поддерживал тягу 65 процентов от номинального значения на уровне моря (2,4 тысячи килоньютонов). Массовое производство ВE-4 разворачивается в штате Алабама.

ВE-4 планируется устанавливать на ракету Vulcan, замену носителя Atlas 5, разрабатываемую ULA (United Launch Alliance), совместным предприятием Boeing и Lockheed Martin. Два однокамерных BE-4, устанавливаемых на первую ступень Vulcan (фактически Atlas 6), в совокупности разовьют большую тягу, чем один двухкамерный РД-180 первой ступени Atlas 5. В отличие от РД-180, работающего на керосине, BE-4 использует метан. Также BlueOrigin планирует устанавливать BE-4 на собственную ракету New Glenn.

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