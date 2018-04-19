Турок назвался террористом для получения развода и женитьбы на любовнице

Турецкий бизнесмен заявил жене, будто является членом движения ФЕТО оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, чтобы получить развод. Об этом сообщает газета HaberTürk.

Хайри Угур, глава Средиземноморского союза экспортеров готовой одежды, после путча в июле 2016 года признался своей супруге Хепшен, что он сторонник организации, которую турецкие власти подозревают в подготовке мятежа. Мужчина добавил, что, если его арестуют по обвинению в терроризме, семья потеряет все состояние.

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За 29 лет брака они смогли накопить около 200 миллионов турецких лир (49 миллионов долларов).

Получив развод, мужчина перевез Хепшен и двоих детей в Орландо (штат Флорида, США), а затем сам вернулся в Турцию, где женился на любовнице.

Когда тайна раскрылась, его бывшая супруга Хепшен подала иск, обвинив Угура в мошенничестве, злоупотреблении доверием и прекращении брака посредством обмана.

Отмечается, что мужчине придется предстать перед судом.

ФЕТО — оппозиционная нынешнему руководству Турции группировка. Анкара считает ее террористической и обвиняет в попытке госпереворота в июле 2016-го.

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