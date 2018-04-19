Россия запустила «Протон-М» с военным спутником

С космодрома «Байконур» в Казахстане стартовала ракета-носитель «Протон-М» с военным спутником, запускаемым в интересах Минобороны России. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что все предстартовые операции и старт ракеты-носителя прошли в штатном режиме. Точное время старта — 1:12 по московскому времени.

По информации «Интерфакс», головная часть «Протона-М» в составе разгонного блока «Бриз-М» штатно отделилась от третьей ступени ракеты-носителя.

В 2025 году на Байконуре планируется прекратить эксплуатацию ракеты-носителя «Протон». Причиной стало то, что в носителе используется ядовитое топливо гептил.

В перспективе ракеты «Протон» должны быть заменены на носители «Ангара-A5», запускаемые с Плесецка (имеется одна стартовая установка) и Восточного (планируется создание стартовой установки).

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