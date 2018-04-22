Авиакомпания оставила актрису Сотникову без страз на сумке

Актриса Вера Сотникова пожаловалась на авиакомпанию, сотрудники которой испортили ей сумку в аэропорту Волгограда. О неприятном инциденте артистка рассказала в своем Instagram.

«На регистрации билета авиакомпании "Победа" у меня потребовали женскую сумку, чтобы поместить в измеритель ручной клади! Я долго обьясняла, что это моя женская сумка! Это не ручная кладь! На что начальником смены Суденковым Ярославом Владимировичем было сказано: "Я здесь начальник, и я решаю, что делать"», — поведала актриса.

18 апреля в аэропорту города Волгограда со мной произошёл очень неприятный случай! На регистрации билета авиакомпании ,, Победа" у меня потребовали женскую сумку, чтобы поместить в измеритель ручной клади! Я долго обьясняла, что это моя женская сумка! Это не ручная кладь ! На что начальником смены Суденковым Ярославом Владимировичем было сказано: ,,Я здесь начальник и я решаю, что делать." На мой отказ дать ему в руки свою сумку, он пригрозил не посадить меня на самолёт! Взяв мою ручную кладь и мою женскую сумку-рюкзачок со стразами размером 20-10-30 стал буквально впихивать в калибратор! Он помял мне дорогую косметику, слетели с рюкзака стразы. Но, бог с ней, с косметикой! Во всех аэропортах мира знают различия ручной клади от женской сумки и попросить открыть ее у меня могут только на досмотре ! Сами они сумки даже не открывают! Я уже третий раз сталкиваюсь с этой проблемой в аэропорту г Волгограда. Первый раз была у своей мамы в больнице, потом ехала с кладбища было не до чего... но все время оставался жуткий осадок! Мой родной город и делает людям такие пакости, ведь негодовала не только одна я! Вот как провожают людей посетивших мою родину!!! Позор! PS. На сайте авиакомпании ,, Победа" женские сумки называют -вещи из пункта 135 ФАП-82! А попроще , чтобы людям было понятней нельзя? !!! Советую гендиректору ,, Победы" Андрею Калмыкову изменить правила, чтобы не доводить людей до инфаркта! Не позорьте мой родной город!!!@авиакомпанияпобеда#авиакомпанияпобеда#андрейкалмыков#ярославсуденков#аэропортволгоград#абсурдныезаконы#вседлячеловека#негодование#авиаперелет#негативныеэмоции#позор#гендиректор#хозяиншлагбаума#городволгоград#волгоград# Фото опубликовано @sotnikova4141

По словам Сотниковой, Суденков забрал у нее ручную кладь и «женскую сумку-рюкзачок со стразами размером 20-10-30» и поместил ее в калибратор. В процессе он «помял дорогую косметику, а с рюкзака слетели стразы».

15 ноября авиакомпания «Победа» сняла ограничения по весу для ручной клади и установила требования к размеру проносимого на борт багажа. Он должен быть не более 36 сантиметров в длину, 30 сантиметров в ширину и 27 сантиметров в высоту. Проверять соблюдение требований обещали с помощью калибратора.

Вера Сотникова снимается в кино и на телевидении с 1983 года. С 1984-го она играет в различных московских театрах. Она известна ролями в таких картинах, как «Самая обаятельная и привлекательная», «Курьер», «Государственная граница», «Десять лет без права переписки», и сериалах «Королева Марго», «Людмила», «Верю не верю». С 2015 по 2017 годы Сотникова была ведущей телешоу «Битва экстрасенсов».

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!