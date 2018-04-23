Рублю отказали в отскоке на досанкционный уровень

Курс рубля в ближайшее время не вернется к досанкционному уровню, заявил в интервью НТВ экс-министр финансов РФ, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.

«Пока мы видим, что процесс идет, он инерционный, но он все еще связан с сохранением санкций. И раз эта переоценка произошла, в ближайшие дни, два-три месяца вряд ли придется вернуться к предыдущим позициям», — сказал Кудрин.

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По его словам, иностранные инвесторы уже дали свою оценку политическим рискам и не спешат ее менять. «Вот эта переоценка — это фундаментально, это уже серьезный показатель, поэтому рубль не восстановился окончательно», — отметил Кудрин.

По его мнению, необходимости компенсировать миллиардерам ущерб от американских санкций нет.

«Нужно помогать работать компаниям, чтоб они не остановились, но не надо компенсировать миллиардерам потерю их стоимости. У бюджета есть другие задачи», — сказал бывший министр финансов.

Также Кудрин назвал перенос обсуждения закона об антисанкциях «очень рациональным шагом». «Но, повторяю, нам очень сложно найти адекватные решения такого же рода против американских компаний», — подчеркнул он.

Нынешний глава Минфина Антон Силуанов считает, что курс рубля вернется к прежним значениям, если США не введут новые санкции против России. Сегодняшняя ситуация на валютном рынке говорит о том, что курс укрепился, полагает он.

На открытии торгов Московской биржи 23 апреля курс доллара снизился на 8 копеек до 61,32 рубля. Затем рубль, как передавало Reuters, ушел в существенный минус. К 13:30 мск доллар торговался на уровне 62,18 рубля; евро к этому же времени превысил 76 рублей.

Российская валюта и российский фондовый рынок 9-10 апреля столкнулись с серьезным давлением на фоне новых санкций США. После объявленных 6 апреля новых ограничений евро не опускался ниже 75 рублей, доллар — ниже 60 рублей.

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