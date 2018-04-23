Полярная арт-резиденция появилась на севере Кольского полуострова

Новое креативное пространство под названием «Арт-резиденция» появилось в одноименном поселке на самом севере Кольского полуострова, на границе с Норвегией, сообщает «МосПравда».

Дважды в год сюда на смогут приезжать художники для участия в творческих проектах под руководством знакомых фигур из мира искусства. За две недели вместе они должны создать арт-объект, художественное произведение, выставку, презентацию, мастерскую или театральную постановку, которые будут напрямую связаны с жизнью поселка и полярной природы.

Предполагается, что появление резиденции позволит местным жителям взглянуть на свою жизнь по-новому и начать участвовать в общественной жизни. Также это может стать стимулом для перемен во внешнем облике поселка, появлении новых архитектурных объектов и произведений искусства на улицах.

Летом 2018 года куратором проектов будет известный московский художник Иван Лунгин, чьи работы широко представлены в собраниях Московского музея современного искусства и миланского Alberto Sandretti Foundation.

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