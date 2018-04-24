На турнире ACB 86 в «Олимпийском» пройдут четыре титульных боя

В спортивном комплексе «Олимпийский» пройдет турнир по смешанным единоборствам ACB 86, в рамках которого будут определены чемпионы в четырех весовых категориях. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Событие состоится 5 мая. В рамках вечера пройдет 13 поединков, главным из которых станет титульный бой в полулегком весе между Маратом Балаевым и Юсуфом Раисовым. Остальные противостояния за чемпионские пояса пройдут в полутяжелой, полусредней и легчайшей весовых категориях. Также в рамках турнира пройдет ряд претендентских боев.

ACB — российская организация, проводящая бои по правилам ММА. С 2014 года под эгидой промоушена проводятся международные турниры. Их география охватывает более 14 городов России, а также Великобританию, Польшу, Грузию, Таджикистан, США, Австрию, Германию, Канаду, Бразилию и Австралию. В лиге выступают более 130 спортсменов в восьми весовых категориях.

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