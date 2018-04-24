Глава Сбербанка анонсировал «грандиозные изменения»

Происходящие в мире фундаментальные перемены в технологической сфере дают новые возможности небольшим странам для развития. Об этом во вторник, 24 апреля, заявил глава Сбербанка Герман Греф на своей публичной лекции в Кишиневе, сообщает ТАСС.

«Мы стоим на пороге таких грандиозных изменений, которые по своей значимости могут быть сравнимы с зарождением жизни на Земле. У маленьких государств сегодня появился уникальный шанс занять свое достойное место под солнцем, когда старый мир изменился, а новый еще не создан», — сказал Греф.

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Он назвал искусственный интеллект «новым электричеством» и «драйвером экспоненциального роста». «Технология, которая стала абсолютно доступной и которой уже могут пользоваться даже неквалифицированные пользователи», — подчеркнул глава Сбербанка.

По его мнению, криптовалюта является незрелой и переоцененной технологией, хотя и «хайповой вещью». «Все начали очень активно на них зарабатывать. Но мы видим, что зрелость технологий блокчейн пока еще недостаточна для того, чтобы ее причислить к тем технологиям, которые на сегодняшний день уже могут менять нашу жизнь», — отметил Греф.

Председатель Сбербанка сравнивал криптовалюты с казино и не рекомендовал использовать их из-за высоких рисков. Он также признавался в приобретении футболки за 12 биткоинов. По его словам, на момент покупки курс криптовалюты к доллару составлял 38 центов за один биткоин, и футболка обошлась ему примерно в пять долларов.

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