Допинг-офицеры прибыли в «Ростов» ради уехавших из «Ростова» футболистов

На базу российского клуба «Ростов» прибыли допинг-офицеры из шведской компании International Doping Tests & Management. Об этом в среду, 25 апреля, сообщает «Чемпионат.com».

По информации издания, допинг-офицеры намеревались проверить футболистов Александра Бухарова и Павла Могилевца по заказу Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Однако уже на месте они выяснили, что оба игрока покинули клуб. Бухаров разорвал контракт в феврале и в настоящий момент находится в статусе свободного агента, Могилевец в том же месяце перешел в «Рубин».

20 апреля сообщалось, что полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов оскорбил допинг-офицера во время прохождения внесоревновательного тестирования, за что был оштрафован на миллион рублей. Полузащитник уже принес свои извинения.

Бронзовая призерка Олимпийских игр 2018 года лыжница Анастасия Седова в начале апреля рассказала, что каждый день ждет допинг-офицеров на автозаправке за пределами закрытого города Саров, в котором живет. Спортсменка была вынуждена каждый день с 18 до 19 часов ожидать офицеров на заправке, но они ни разу не приехали.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!



